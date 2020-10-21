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رياضة

أكبر منظومة فساد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. شاهد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:29 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
هاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسب تأجيل مباراة  الأياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏طول عمر الكاف أكبر منظومة فاسدة من قديم الأذل ومعروف التربيطات إللي بتحصل جواه باعتراف كل إللي اشتغلو فيه قبل كدة منظومة كان بيقودها عيسي حياتو لازم يسود فيها الظلم و الفساد كله بالعلاقات والحب و المصالح بتحكم". 


وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.


وتجتمع  لجنة المسابقات غدا على الأكثر لحسم موقف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ، المقرر إقامتها يوم السبت القادم .

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