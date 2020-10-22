آخر فرصة لهم.. الديمقراطيون يستعدون لإحباط محاولة ترامب للدفع بمرشحته إلى المحكمة العليا

كشف مصدر داخل الكونجرس الأمريكي أمس، الأربعاء، عن أن الديمقراطيين في لجنة القضائية بمجلس الشيوخ سيقاطعون التصويت المقرر إجراؤه غدًا على مرشحة ترامب لمنصب القاضي في المحكمة الأمريكية، إيمي كوني باريت.





وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الديمقراطيين يعترضون على ترشيح باريت، خلفًا لروث جينسبرج، التي تُوفيت في منتصف سبتمبر الماضي، داعين إلى انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.





من ناحية أخرى، تحاول الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، برئاسة ميتش مكونيل، أن تدفع بترشيح باريت على أمل أن تتولى منصبها في المحكمة العليا قبل 3 نوفمبر المقبل.





ويأتي ترشيح باريت إلى منصب القاضية في المحكمة العليا حتى يتمكن ترامب من تحقيق وعده باستبدال نظام "أوباما كير" الصحي بنظام صحي أفضل بكثير وبتكلفة أقل، حسب زعمه.





وقال ترامب في وقت سابق: "سنمتلك نظامًا صحيًا أفضل بكثير من نظام أوباما كير وبتكلفة أقل.. سيتم حماية الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا على مستوى أعلى من الآن".





وأضاف ترامب أن "الولاية الفردية وغير الشعبية وغير العادلة انتهت بالفعل.. مرحبًا بكم".





وتابع ترامب "يجب على الجمهوريين أن يعلنوا بصوت عال وواضح أننا سنوفر نظامًا صحيًا أفضل وبتكلفة أقل.. قولوا كلمتكم.. سيتم حماية جميع الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا".