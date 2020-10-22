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محافظات

شارك.. كن إيجابيا.. شعار لقاء تثقيفى لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بأسوان.. شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار " شارك....كن إيجابيا" نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسوان لقاء تثقيفيا لتعزيز المشاركة السياسية لد الشباب بقاعة التعليم المدني وسط مشاركة 61 شابا وفتاة.

حاضر في اللقاء الدكتور محمد حمدي، دكتوراه في القانون العام، حيث شهد اللقاء التثقيفى تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية.

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ويأتى تنفيذ هذه اللقاءات في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم المشاركة الإيجابية للشباب في العملية الانتخابية من خلال توعيتهم وتثقيفهم سياسيًا والعمل علي تحفيزهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار، بجانب تشجيعهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وقد أقيمت فعاليات اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان وذلك ضمن الحملة القومية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التى تنفذها الشباب والرياضة.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب والمقرر انطلاقه يومى 24 و25 أكتوبر الجارى إلى عرس ديمقراطى باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالى 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و 39 ألفا و 51 ناخبا وناخبة.

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