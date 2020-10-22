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فن

بعد قرار التأجيل.. تعليق ناري من عزيز الشافعي: الزمالك مش بيعرف ياخد حقه

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
عزيز الشافعى
عزيز الشافعى
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أحمد إبراهيم
علق الملحن عزيز الشافعي، على قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد إصابة 8 لاعبين من الفريق المغربى بفيروس كورونا والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل. 

وكتب عزيز الشافعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معترضا على القرار، "أكتر نادي عبر تاريخه بتتعمل ضده قرارات مخصوصة محليا وقاريا مبتتعملش مع حد ولا بيعرف ياخد حقه أبدا". 

وأضاف عزيز الشافعي، "إحنا رحنا لعبنا النهائي من كام سنة ب ١٤ لاعيب بس و خسرنا، دي مش كورة هنطلعها اوت عشان المنافس عنده لاعيب واقع ع الأرض و الجمهور يسقف .. دي بطولة هي الأهم  ف القارة كلها". 

ومن المقرر أن تعقد لجنة الطوارئ بالكاف اجتماعا عاجلا خلال ساعات لحسم مباراة الزمالك والرجاء وإن كانت كل المؤشرات تؤكد إقامتها فى موعدها المحدد لها السبت المقبل.

وفى هذا السياق، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى مسؤولي المغرب، عقب عودة الفريق للقاهرة.

ونشر أمير مرتضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة، قال فيها: "أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على حسن الضيافة، ونادي الرجاء على التعاون والاستقبال".

وتابع: "أشكر نادي الوداد ورئيسه على استضافته لتدريبات الزمالك بملعبه، وأيضًا نادي شباب المحمدية ورئيسه على التعاون المستمر، معروف عن المغاربة الثقافة والكرم، إن شاء الله نرد هذه المعاملة في بلدكم مصر". 

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