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مرأة

هذه الأعراض إذا ظهرت على طفلك فهو مصاب بفيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
قد يتعرض الأطفال للإصابة فيروس كورونا المستجد، ولكن يختلف تأثر الأطفال به من شخص لآخر وليس كلهم معرضون للمعاناة من خطر حقيقي مثل الكبار.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، إن نسبة الأطفال الذين يمرضون عند الإصابة به أقل من البالغين ويصاب معظم الأطفال بأعراض خفيفة أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق.


لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أن الأطفال أقل عُمْرا من السنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة في حال العدوى بفيروس كورونا كوفيد-19 مقارنة.


وأكد أن الأطفال قد لا يتأثرون بشدة بفيروس كورونا كوفيد-19 لأن لديهم مناعة نسبية ضد فيروسات الكورونا، كما أن هناك فيروسات كورونا أخرى منتشرة في المجتمع وتسبب بعض نزلات البرد العادية الشائعة في عالم الطفولة.



ووفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تعد أعراض فيروس كورونا عند الأطفال كثيرة أبرزها الإسهال والقيء وآلام المعدة والتى يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية لـ  Covid-19 عند الأطفال.


ولم يظهر على الأطفال أي أعراض معروفة لـ فيروس كورونا المستجد كـ من الحمى والسعال والتغيرات في الرائحة أو الذوق، ولكن ظهر على الأطفال الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد مشاكل في المعدة والقئ والإسهال بنسبة تصل إلى 97 في المائة.


متى يجب أن يرتدي طفلك قناع الوجه؟

-يجب أن يرتدي أي طفل فوق سن الثانية قناعًا في أي وقت يكون فيه في مكان عام حيث يصعب التباعد الجسدي ، كما هو الحال في محل بقالة.

-الأوقات الوحيدة التي يكون فيها من الآمن لطفلك عدم ارتداء قناع هو داخل منزله ، أثناء السباحة ، أو عند اللعب بالخارج مع أطفال آخرين على مسافة 6 أقدام.

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