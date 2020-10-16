في يومها العالمي.. تعرف على التغذية السليمة للطفل من عمر سنة

يصادف 16 أكتوبر من كل عام، الاحتفال بـ اليوم العالمي للتغذية ، فتعد التغذية السليمة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير بالأخص مع انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن تناول الأطعمة الصحية و الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية يساهم في الحد الإصابة بالكثير من الأمراض.





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كشف موقع healthychildren عن مجموعة من النصائح حول التغذية السليمة للطفل من عمر سنة، وكان أهمها ....

-يحتاج الأطفال بعمر سنة إلى حوالي 1000 سعر حراري مقسمة على ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين يوميًا لتلبية احتياجاتهم للنمو والطاقة والتغذية الجيدة، لا تعتمدي على أكل طفلك دائمًا بهذه الطريقة - فالعادات الغذائية للأطفال الصغار غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها من يوم لآخر! على سبيل المثال ، قد يقوم طفلك بما يلي:

تناول كل شيء في وجبة الإفطار ولا شيء آخر لبقية اليوم.

تناول نفس الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية - ثم رفضه تمامًا بعد ذلك .

تناول 1000 سعرة حرارية في اليوم الواحد ، ولكن بعد ذلك تناول أكثر أو أقل بشكل ملحوظ خلال اليوم أو اليومين التاليين.

-شجع طفلك ، لكن لا تضغط عليه أو تجبره على تناول الطعام في وقت معين، بالرغم من صعوبة تصديق ذلك ، فإن النظام الغذائي لطفلك سوف يتوازن على مدار عدة أيام إذا قمت بتوفير مجموعة من الأطعمة الصحية.

-يحتاج الأطفال في عمر سنة واحدة إلى أطعمة من نفس مجموعات التغذية الأساسية التي تحتاجها، إذا قدمت لطفلك اختيارات من كل مجموعة من مجموعات الطعام الأساسية وسمحت له بتجربة مجموعة متنوعة من الأذواق والألوان والقوام ، فيجب عليه أن يأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الفيتامينات.

- لا تقيد الدهون من قائمة طعام طفلك البالغ من العمر سنة واحدة، يجب أن يحصل الأطفال الصغار على نصف السعرات الحرارية من الدهون، الكوليسترول والدهون الأخرى مهمة جدًا أيضًا لنموها وتطورها في هذا العمر بمجرد أن يبلغ طفلك سن الثانية ، يمكنك تقليل استهلاك الدهون تدريجيًا (خفضها إلى حوالي ثلث السعرات الحرارية اليومية بعمر 4-5 سنوات، راجع وجبات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لا ينبغي أن تكون خالية من الدهون.

-تأكد من أن الطعام بارد بدرجة كافية لمنع حروق الفم اختبر درجة الحرارة بنفسك

-لا تعطِ الأطعمة المليئة بالبهارات أو المملحة أو بالزبدة أو المحلاة. تمنع هذه الإضافات طفلك من تذوق المذاق الطبيعي للأطعمة ، وقد تكون ضارة بالصحة على المدى الطويل.

-لا يزال بإمكان طفلك الصغير الاختناق بسبب قطع الطعام، لا يتعلم الأطفال المضغ بحركة طحن حتى يبلغوا سن الرابعة تقريبًا، تأكد من أن أي شيء تقدمه لطفلك مهروس أو مقطوع إلى قطع صغيرة يسهل مضغها.

- لا تقدم أبدًا الفول السوداني أو العنب الكامل أو الطماطم الكرز ما لم يتم تقطيعها إلى أرباع

- تأكد من أن طفلك يأكل فقط أثناء جلوسه وتحت إشراف شخص بالغ، على الرغم من أن طفلك البالغ من العمر عامًا واحدًا قد يرغب في القيام بكل شيء في وقت واحد ، إلا أن "تناول الطعام أثناء الركض" أو أثناء التحدث يزيد من خطر الاختناق، علم طفلك في أقرب وقت ممكن إنهاء لقمة قبل التحدث.



