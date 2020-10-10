اعرف أهمية التغذية الجيدة واحترس من عواقب عدم الالتزام

تؤثر اختياراتك الغذائية كل يوم على صحتك، كيف تشعر اليوم وغدًا وفي المستقبل.

التغذية الجيدة جزء مهم من اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب النشاط البدني ، يمكن أن يساعدك نظامك الغذائي في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة (مثل أمراض القلب والسرطان) ، وتعزيز صحتك العامة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تأثير التغذية على صحتك

ساهمت عادات الأكل غير الصحية في انتشار وباء السمنة في الولايات المتحدة، فحوالي ثلث البالغين في الولايات المتحدة (33.8٪) يعانون من السمنة وحوالي 17٪ (أو 12.5 مليون) من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 2-19 عامًا يعانون من السمنة المفرطة.

بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي ، يرتبط النظام الغذائي السيئ بمخاطر صحية كبيرة يمكن أن تسبب المرض وحتى الموت، وتشمل هذه أمراض القلب ، وارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ، ومرض السكري من النوع 2 ، وهشاشة العظام ، وأنواع معينة من السرطان. من خلال اتخاذ خيارات غذائية ذكية ، يمكنك المساعدة في حماية نفسك من هذه المشاكل الصحية.

تظهر عوامل الخطر للأمراض المزمنة لدى البالغين ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 ، بشكل متزايد في الأعمار الأصغر ، وغالبًا ما تكون نتيجة لعادات الأكل غير الصحية وزيادة الوزن، غالبًا ما تستمر العادات الغذائية التي ترسخت في الطفولة إلى مرحلة البلوغ ، لذا فإن تعليم الأطفال كيفية تناول الطعام الصحي في سن مبكرة سيساعدهم على البقاء بصحة جيدة طوال حياتهم.

العلاقة بين التغذية الجيدة والوزن الصحي ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، والصحة العامة مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، من خلال اتخاذ خطوات لتناول الطعام الصحي ، ستكون في طريقك للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة ونشاط وقوى، كما هو الحال مع النشاط البدني ، فإن إجراء تغييرات صغيرة في نظامك الغذائي يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا ، وهو أسهل مما تعتقد!