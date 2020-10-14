فقدان الوزن وضعف العضلات.. أسباب وأعراض سوء التغذية





يعد سوء التغذية من أكثر المشكلات الصحية انتشارا فى العالم فعلي سبيل المثال وجد في المملكة المتحدة أن حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص تم إدخالهم إلى المستشفيات أو دور الرعاية مصاب بسوء التغذية أو معرض لخطر سوء التغذية.





ووفقا لما ذكره موقع " nhsinform " ينتج سوء التغذية عن اتباع نظام غذائي غير كاف أو مشكلة في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

توجد العديد من الأسباب وراء حدوث سوء التغذية ، بما في ذلك انخفاض القدرة على الحركة ، أو وجود حالة صحية طويلة الأجل ، أو انخفاض الدخل.

علامات سوء التغذية

أكثر أعراض نقص التغذية شيوعًا هو فقدان الوزن غير المقصود (فقدان 5-10٪ أو أكثر من وزن الجسم خلال ثلاثة إلى ستة أشهر).





يمكن أن تشمل العلامات الأخرى:





ضعف العضلات

الشعور بالتعب طوال الوقت

المزاج السيء

زيادة في الأمراض أو الالتهابات

العلامة الرئيسية للإفراط في التغذية هي زيادة الوزن أو السمنة.

ومع ذلك ، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من زيادة الوزن أيضًا إذا تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالطاقة (السعرات الحرارية) ، ولكن منخفضًا في العناصر الغذائية الأخرى.





يمكن أن تشمل علامات سوء التغذية عند الأطفال الفشل في النمو بالمعدل المتوقع ، والتغيرات في السلوك ، مثل الظهور بمظهر سريع الانفعال أو الخمول أو القلق.



