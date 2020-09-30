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منوعات

بتهمة سوء التغذية.. القبض على أبوين نباتيين تسببا في مرض خطير لرضيعتهما

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:39 ص
رضيع
رضيع
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عزة عاطف

عندما يأتي الأمر إلى حمل روح صغيرة بداخلك؛ فعليكِ أن تحافظي على نظام غذائي قوي يناسب طفلك قبل أن يناسبك، كما أن فترة الرضاعة هي من الفترات المهمة لاستكمال بناء جسد الطفل بعد ولادته، واتباع نظام غذائي فقير قد يضر بالطفل إلى الأبد.

واجه أبوان نباتيان، عقوبة بالسجن؛ نتيجة لإهمال رضيعتهما، وحرمانها من المواد الغذائية الهامة والبروتينات؛ مما تسبب لها في الإصابة بالشلل الدماغي.

وتعرض والدا الطفلة للمسائلة القانونية؛ لتسببهما بـ سوء تغذية الطفلة بشدة، لدرجة أنها عانت من تلف دائم في الدماغ، لكن بعد حكم المحكمة اليوم، نفدا من دخول السجن.

وقام الوالدان بتربية ابنتهما البالغة من العمر عامًا واحدًا على تركيبة منزلية مصنوعة من ماء جوز الهند وبغض المساحيق بعد أن توقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأخبرت الممرضات، الزوجين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهما لأسباب قانونية، أن الخليط الذي صنعاه لم يكن مغذيًا بدرجة كافية، كما أنهم استمرا في تجنب الذهاب للأطباء واتجها إلى مواقع الطب البديل للحصول على إرشادات علاجية بدلًا من ذلك، لكن الطفلة مرضت بشدة وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة حيث وجد الأطباء كدمات وطفح جلدي وتغير لون الجلد في جميع أنحاء جسدها.


وكانت الرضيعة تنزف داخليًا أيضًا، ولديها عدة جروح مفتوحة وكان لابد من وضعها على جهاز الدعم، فقد تسبب النظام الغذائي التقييدي للطفلة في النهاية إلي إصابتها بالشلل الدماغي.


والشلل الدماغي هو اضطراب عصبي دائم يسبب ضعف التنسيق وضعف العضلات والرعشة، وقد ينتج عن سوء تغذية شديد في السعرات الحرارية بالبروتين، يعاني منه الأطفال حديثو الولادة في البلدان التي تعاني من مجاعات.


وقد تم العفو عنهما من دخول السجن بعد أن اعترفا بالذنب لإهمالهما في التسبب في إصابة خطيرة للطفلة.

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