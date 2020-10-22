AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار ومواصفات رينو داستر في مصر لـ موديل 2021

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:15 ص
رينو داستر
رينو داستر
Advertisements
أماني نوار
تعد "رينو داستر"، إحدى السيارات الاقتصادية القوية، حيث تحتوي على محرك 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة، بناقل حركة دبل عادي وأتوماتيك .

وتعد السيارة الأفضل للعائلة، وليست للسباق أو للسرعة، ويوجد أنواع فمنها دفع ثنائي لقيادة هادئة وممتعة، ودفع رباعي  للاستخدامات الجبلية.

السيارة صُنعت في فرنسا، بارتفاع 210 مم، وتعتبر اقتصادية جدا في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 50 لترا، ومن المميز أن بها مساحة جيدة للتخزين فحجم الشنطة 445 لترا.
 
سعر السيارة في السوق المصري 278.000 ألف جنيه ، ويصل 302.000 ألف جنيه في أعلى فئة السيارة.

يذكر أن كشفت مؤخرًا شركة رينو الفرنسية رائدة صناعة السيارات فى أوروبا والعالم عن سيارتها رينو ميجان موديل 2021، والتي تنافس بقوة في السوق المصرية فى فئة السيدان، وسط منافسين فى غاية القوة من علامات أخرى لا تقل أهمية عنها.

استطاعت رينو ميجان تحقيق اسم كبير لها في عالم السيارات، ويرجع ذلك إلى الأجيال السابقة من خطوط إنتاج هذه السيارة، وحصلت النسخة 2021 على العديد من التعديلات الجذرية، حيث أطلقت الشركة هذا الطراز عبر فئتين من المحركات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

أرخص 7 سيارات هاتشباك في مصر موديل 2020 .. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

أسعار رينو داستر 2021 بعد آخر تخفيض.. صور

أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021.. صور

المصرية العالمية للسيارات تكشف أسعار ميجان وداستر 2021

ترشيحاتنا

أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب فتاة التوك توك | شاهد

اندلاع حريق هائل في السعودية بغابات جبل غلامة ..فيديو

هل يجوز الجهر بالقراءة إذا صليت منفردا.. أمين الفتوى يجيب

الصحة: 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

beIN SPORTS: كاف وافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء|اِعرف الموعد الجديد

بطرحة زفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

اعتقدت أنه كذبة.. مريضة توجه تحذيرا بعد قضاء 22 يوما في مستشفى بسبب كورونا

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد