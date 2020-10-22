أسعار ومواصفات رينو داستر في مصر لـ موديل 2021

تعد " رينو داستر"، إحدى السيارات الاقتصادية القوية، حيث تحتوي على محرك 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة، بناقل حركة دبل عادي وأتوماتيك .





وتعد السيارة الأفضل للعائلة، وليست للسباق أو للسرعة، ويوجد أنواع فمنها دفع ثنائي لقيادة هادئة وممتعة، ودفع رباعي للاستخدامات الجبلية.





السيارة صُنعت في فرنسا، بارتفاع 210 مم، وتعتبر اقتصادية جدا في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 50 لترا، ومن المميز أن بها مساحة جيدة للتخزين فحجم الشنطة 445 لترا.

سعر السيارة في السوق المصري 278.000 ألف جنيه ، ويصل 302.000 ألف جنيه في أعلى فئة السيارة.





يذكر أن كشفت مؤخرًا شركة رينو الفرنسية رائدة صناعة السيارات فى أوروبا والعالم عن سيارتها رينو ميجان موديل 2021، والتي تنافس بقوة في السوق المصرية فى فئة السيدان، وسط منافسين فى غاية القوة من علامات أخرى لا تقل أهمية عنها.





استطاعت رينو ميجان تحقيق اسم كبير لها في عالم السيارات، ويرجع ذلك إلى الأجيال السابقة من خطوط إنتاج هذه السيارة، وحصلت النسخة 2021 على العديد من التعديلات الجذرية، حيث أطلقت الشركة هذا الطراز عبر فئتين من المحركات.