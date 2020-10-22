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فن

سر بكاء هاني شاكر ورده على عري محمد رمضان ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
هانى شاكر ومحمد رمضان
هانى شاكر ومحمد رمضان
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أحمد إبراهيم
طرحت قناة أبو ظبي، برومو برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناتي "أبو ظبي" و"dmc"، وسيذاع يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف وفاء الكيلاني، في برنامجها، الفنان هاني شاكر الذي ظهر في البرومو باكيًا بحرقة؛ بعد أن سألته عن والدته. 

كما تحدث هانى شاكر، عن محمد رمضان الذى وصفته وفاء الكيلانى فى سؤالها بـ "مايكل جاكسون العرب"، وكان رد هانى شاكر ساخرًا "إن مايكل جاكسون كان يرقص بشكل لائق ولا يتعرى". 

وحل هاني شاكر ضيف الحلقة، وهو يغني "بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش وعمر كمال، وسخر من مقطع فى الأغنية بطريقة كوميدية.

وكان غرَّد الفنان هانى شاكر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجهًا رسالة إلى الفنان أشرف زكي، والذى أعلن استقالته من نقابة الممثلين.  

وكتب هاني شاكر: "الأخ العزيز والصديق الغالي د. أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحة لكل أعضاء النقابة ولنا جميعًا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجة إليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعًا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".

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