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سيارات

بسعر 285 ألف جنيه بي واي دي S5 في السوق المصري ..صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
بي واي دي S5
بي واي دي S5
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كشفت شركة "بي واي داي" في مصر، عن أسعار موديلات S5 الـ suv في السوق المحلي المصري والتي تبلغ 285 ألف جنيه في الوقت الحالي.

وقالت الشركة إن الموديل الحالي من السيارة 2020 ولم تتح بعد موديلات 2021 في مصر، ومن المعروف أن السيارة يتم تجميعها في السوق المحلي المصري، وتحتوي على محرك 1500 سي سي تيربو وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتميز السيارة بعجلات رياضية  17 بوصة، وكشافات ضباب أمامية وخلفية ومساحات خلفية، إضافةً إلى أن تحتوي على مرايات جانبية كهربائية وإشارات بالمرايا الجانبية وتحكم بالمصابيح الأمامية وإضاءة المصابيح الأمامية ليد مع اسبويلر خلفي ومثبت للسرعة. 

وتتميز السيارة بنظام صوت ترفيهي، ونظام الركن الذكي للسيارة إضافةً إلى فتحات AUX وUSB وبلوتووث وزجاج كهربائي أمامي وخلفي والتحكم بالزجاج من لمسة واحدة وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب والتحكم في ارتفاع كرسي السائق مع فرش جلد للسيارة وكمبيوتر رحلات وتحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة. 

كما يتوفر في السيارة الكثير من وسائل الأمان وتشمل ايرباج ونظام الفرامل ABS وتوزيع الفرامل الإلكتروني EBD وبرنامج التوازن الالكتروني ESP ونظام ايموبليزر ضد السرقة. 

وكان سعر السيارة تم تخفيضه في مايو الماضي من 290 ألفا إلى 285 ألف جنيه، ولايزال التخفيض مستمرا حتى الآن.


أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي S5» في مصر (صور) - جريدة المال



بى واى دى S5 2020 اتوماتيك جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى


اسعار ومواصفات بي واي دي BYD S5 2020 بالتفاصيل

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