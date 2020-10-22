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فن

بعد الخلاف على ميراثه.. عمر خورشيد يتصدر جوجل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان الراحل عمر خورشيد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أثيرت الأقاويل بشأن ميراثه.

أضافت "مها أبو عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها لم تفكر في ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، ولا تعلم ماذا كتب في ميراثه.

وتابعت أبو عوف "وجدت نفسي بحكم محكمة فجأة وبدون علمي أنني حارسة علي تركة عمر خورشيد لحين صدور إعلان وراثة"، لافتة إلى أن والدها هو من كان يتولى هذا الأمر قبل وفاته.

وأوضحت أن عمر خورشيد كان سيقوم بتطليق زوجته دينا، ولكن وافته المنية، موضحة أنها تؤمن بأن حقها سيعود لها ولو بعد حين.

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