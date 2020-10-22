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أخبار البلد

3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيتى تسهيلات مع بنك أبو ظبى ومنحة أمريكية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات الجمهورية، التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى القرار رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول بمبلغ ٥١٠ ملايين دولار أمريكية الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠.

كما أصدر القرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مساحة ٧٠,٥٤ فدان تقريبا تعادل ٢٩٦٣٣٦,٤م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الديسمي-مركز الصف بمحافظة الجيزة، لإستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي. 
3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيتى تسهيلات مع بنك أبو ظبى ومنحة أمريكية
3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيتى تسهيلات مع بنك أبو ظبى ومنحة أمريكية
3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيتى تسهيلات مع بنك أبو ظبى ومنحة أمريكية
3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيتى تسهيلات مع بنك أبو ظبى ومنحة أمريكية

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