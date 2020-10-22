نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بكليات الجامعة.. صور

واصل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولاته لتفقد الدراسة بعدد من الكليات، للوقوف على انتظام العملية التعليمية التعليمية مع بداية الفصل الدراسى الأول، وشملت الجولة كليات التربية والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعى والفنون التطبيقية.
وتفقد الدكتور تامر سمير المدرجات والقاعات الدراسية، مشيدا بالتزام الطلاب بجدول المحاضرات وانتظام العملية التعليمية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة حفاظا على سلامتهم.
من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي والمقابلات وقاعات الأنشطة الطلابية بكلية التربية وفعاليات دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن استخدام مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams فى التدريس بحضور الدكتورة ميساء حمزة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.