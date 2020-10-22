الحريري: سأشكل حكومة لبنانية من الاختصاصيين غير الحزبيين لتنفيذ الإصلاحات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع، وأن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات.

وقال الحريري - في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء الذي عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري - إن الإصلاحات التي سيعمل على تطبيقها، تشمل النواحي الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في خطة خريطة الطريق التي سبق واقترحتها فرنسا في سبيل إنقاذ لبنان، والتي التزمت التكتلات الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة الجديدة لتطبيقها.

وأضاف: "أتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس، أنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا وإعادة إعمار ما دمره انفجار ميناء بيروت البحري، وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام لبنان هي الوحيدة والأخيرة".

وكان 65 عضوا بمجلس النواب اللبناني قد اختاروا في وقت سابق من اليوم رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة والتي أجراها أعضاء مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم في قصر بعبدا الجمهوري.

وحصد الحريري أصوات الرئيسين السابقين للحكومة النائب نجيب ميقاتي والنائب تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى جانب التكتلات النيابية لكل من: تيار المستقبل، وتيار المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار العزم، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الطاشناق، وحركة أمل، بالإضافة إلى 6 نواب مستقلين.