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محافظات

محافـظ المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة ويتفقد رفع التراكمات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بحى غرب مدينة شبين الكوم، للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل كل العقبات التى تعوق العمل بالمصنع للحد من تراكمات القمامة.

يأتى هذا في إطار الارتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020، رافقه نائبه محمد موسى ورئيس حى غرب ومدير منظومة النظافة بالمحافظة.

وتابع المحافظ إنتظام سير العمل بالمصنع وحرص على متابعة على آلية مراحل التشغيل بدءًا من مرحلة استقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء، وكذا مرحلة الفرز اليدوى وكبس الـRdf وصولًا بمرحلة تشغيل السماد ونخلة وتجهيزه للبيع.

كما تفقد أعمال فرز تراكمات القمامة ووجه بسرعة تكثيف الأعمال للانتهاء من كل التراكمات الموجودة بالمصنع، مشددًا على القائمين بالالتزام بالعمل على ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة لإنجاز المهام وإزالة كل التراكمات، موجهًا رئيس حى غرب بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة فى رفع كل المخلفات الصلبة لضمان تشغيل المصنع بكامل طاقته.

جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة (5) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه وبسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة.

وفى إطار خطة محافظ المنوفية للارتقاء بقطاع تحسين البيئة والنظافة، تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة خلف المطحن ومخزن كوكاكولا بنطاق حي غرب شبين الكوم، وأشار مدير منظومة النظافة بالمحافظة بأنه تم رفع ما يقرب من 2000 طن مخلفات وتراكمات قمامة منذ بدء العمل من خلال 12 سيارة كبيرة.

شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من كل أعمال رفع التراكمات وفتح الشارع المغلق خلف المطحن وتسوية وتمهيد الطريق حفاظًا على المظهر الجمالى للمدينة، مؤكدًا أن هناك خطة معدة من قبل المحافظة للقضاء نهائيًا على كل تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بنطاق المحافظة حفاظًا على البيئة وإعادة الرونق الحضارى للمحافظة.
محافـظ المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة ويتفقد رفع التراكمات
محافـظ المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة ويتفقد رفع التراكمات
محافـظ المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة ويتفقد رفع التراكمات
محافـظ المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة ويتفقد رفع التراكمات
محافـظ المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة ويتفقد رفع التراكمات

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