AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: تنفيذ 88 مشروعًا في قطاع الصحة بتكلفة 1.9 مليار جنيه بالمنيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء أسامة القاضي، مُحافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا.

واستعرض اللواء أسامة القاضي، مُحافظ المنيا، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم على أرض المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، مع التركيز على مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجارية حاليًا.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع النقل شهد خلال الفترة المشار إليها تنفيذ 740 مشروعًا بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعًا، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقًا لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب، أوضح المحافظ أن الفترة من 2014 شهدت تنفيذ 21 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 10 مشروعات منها، وجار تنفيذ 11 مشروعًا، حيث تصل نسبة التغطية الحالية لخدمات مياه الشرب النقية بقرى المحافظة إلى 98%، ومن أبرز المشروعات المنفذة في هذا القطاع، محطة مياه أبو قرقاص طاقة 204 ألف م3/يوم، وتم تشغيلها جزئيًا بطاقة 102 ألف م3/يوم، كما تم تشغيل محطة مياه سمالوط طاقة 68/136 ألف م3/يوم.

وتناول المحافظ موقف مشروعات قطاع الصرف الصحي لافتًا إلى أن الفترة المشار إليها شهدت تنفيذ 73 مشروعًا بإجمالي تكلفة 3.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 42 مشروعًا، وجار تنفيذ 31 مشروعًا حاليًا، لافتًا إلى أن جميع مدن المحافظة أصبحت مشمولة بخدمات الصرف الصحي باستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والكتل والتجمعات السكنية المُتاخمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي المنيا والغابة الشجرية الثنائية بطاقة 90 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي دير العذراء بجبل الطير، بطاقة 7.5 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ 12 مشروعًا للصرف الصحي بالعديد من مراكز المحافظة.

كما عرض محافظ المنيا موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والسكان، فمنذ عام 2014 يتم تنفيذ 88 مشروعًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من 79 مشروعًا، وجار حاليًا تنفيذ 9 مشروعات، بنسب تصل إلى 97%، حيث ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم الانتهاء من مستشفى ملوى وتشغيلها كمُستشفى حجر صحي، كما أن مُستشفى سمالوط باتت جاهزة للافتتاح، وجار تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد منها مُستشفى بني مزار، ومطاي، والعدوة، وتطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل، وتطوير وحدات صحية بالقرى.

وفيما يتعلق بـقطاع الإسكان، أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ 938 عمارة بإجمالي 22256 وحدة سكنية على مستوى المحافظة ما بين عامي 2014 و 2020، بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 811 عمارة بواقع 19076 وحدة سكنية، وجاري العمل بعدد 127 عمارة بإجمالي 3180 وحدة سكنية بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق والطرق بمدينة ملوى الجديدة بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة، والإنتهاء من 85 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة بعدد 2040 وحدة جاهزة للافتتاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ عام 2014.. الجزار: الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بـ 124 مليار جنيه

رئيس الوزراء: سرعة توفير الأراضي لتنفيذ مشروع سكني حضاري بقنا على غرار "الأسمرات" .. و 16310 تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة

إنفوجراف أسوانى يبرز حجم الإنجازات لتحويل أسوان لبانوراما جمالية بمشروعات تنموية

رئيس الوزراء يلتقي محافظ الأقصر لبحث المشروعات التنموية والخدمية.. مدبولي: نعمل على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يجتمع بمساعدية لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب

الأربعاء المقبل.. محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل وسحل فتاة المعادي

السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل والإعلان الرسمي في هذا التوقيت

زي الأفلام| تفقد ذاكرتها وتقع في غرام خطيبها للمرة الثانية

مصرع شاب بسبب مكالمة هاتفية في دمنهور بالبحيرة

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

AdvertisementS

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بـ دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر

بعد شهرين جواز.. زوجة البرنس شنقته عشان ترجع لأحضان عشيقها «القصة الكاملة»

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الكويت تستقبل مواطني الدول المحظورة ولكن بشروط

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

مجهولون يطلقون أعيرة نارية على مرشح فى انتخابات النواب بقنا

الأربعاء المقبل.. محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل وسحل فتاة المعادي

المتداول ليس صحيحا.. مصدر بالزمالك ينفي تواصل الكاف لتأجيل مباراة الرجاء

أخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر.. حقيقة خصم نقاط من الأهلي بسبب مستحقات هيدرنيك

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع في علاجه.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال

منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات جذابة لـ إيمي طلعت زكريا