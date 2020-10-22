الحكومة: تنفيذ 88 مشروعًا في قطاع الصحة بتكلفة 1.9 مليار جنيه بالمنيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء أسامة القاضي، مُحافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا.





واستعرض اللواء أسامة القاضي، مُحافظ المنيا، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم على أرض المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، مع التركيز على مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجارية حاليًا.





وأشار المحافظ إلى أن قطاع النقل شهد خلال الفترة المشار إليها تنفيذ 740 مشروعًا بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعًا، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقًا لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.





وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب، أوضح المحافظ أن الفترة من 2014 شهدت تنفيذ 21 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 10 مشروعات منها، وجار تنفيذ 11 مشروعًا، حيث تصل نسبة التغطية الحالية لخدمات مياه الشرب النقية بقرى المحافظة إلى 98%، ومن أبرز المشروعات المنفذة في هذا القطاع، محطة مياه أبو قرقاص طاقة 204 ألف م3/يوم، وتم تشغيلها جزئيًا بطاقة 102 ألف م3/يوم، كما تم تشغيل محطة مياه سمالوط طاقة 68/136 ألف م3/يوم.





وتناول المحافظ موقف مشروعات قطاع الصرف الصحي لافتًا إلى أن الفترة المشار إليها شهدت تنفيذ 73 مشروعًا بإجمالي تكلفة 3.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 42 مشروعًا، وجار تنفيذ 31 مشروعًا حاليًا، لافتًا إلى أن جميع مدن المحافظة أصبحت مشمولة بخدمات الصرف الصحي باستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والكتل والتجمعات السكنية المُتاخمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي المنيا والغابة الشجرية الثنائية بطاقة 90 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي دير العذراء بجبل الطير، بطاقة 7.5 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ 12 مشروعًا للصرف الصحي بالعديد من مراكز المحافظة.





كما عرض محافظ المنيا موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والسكان، فمنذ عام 2014 يتم تنفيذ 88 مشروعًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من 79 مشروعًا، وجار حاليًا تنفيذ 9 مشروعات، بنسب تصل إلى 97%، حيث ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم الانتهاء من مستشفى ملوى وتشغيلها كمُستشفى حجر صحي، كما أن مُستشفى سمالوط باتت جاهزة للافتتاح، وجار تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد منها مُستشفى بني مزار، ومطاي، والعدوة، وتطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل، وتطوير وحدات صحية بالقرى.



