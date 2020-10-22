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توك شو

وزيرة الهجرة: الكويت تشهد اقبالا كبيرا على لجان انتخابات النواب.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:30 م
وزرة الهجرة
وزرة الهجرة
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البهي عمرو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الكويت شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين على انتخابات مجلس النواب.


وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة كانت تنابع غرف العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات البرلمانية بالخارج، والجميع شهد حالة الإقبال على اللجان.


وكشفت صحيفة القبس الكويتية ان اجتماع وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح  مع ممثلي شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة لبحث جملة مقترحات قدمتها الشركتان في خطة لتنشيط حركة الطيران، أبرزها استقبال المسافرين بشكل مباشر، وتخفيض مدة الحجر إلى أسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية كفحوص الـ«PCR».


وزعمت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان الاجتماع  تضمن مجموعة من المقترحات تمثلت في استقبال المسافرين من الـ34 دولة المحظورة بصورة مباشرة دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما في دولة غير محظورة. 


كما أفادت الصحيفة بأنه تم اقتراح تصنيف الدول الى فئتين الأولى منخفضة الخطورة، والأخرى عالية الخطورة، لاعتماد آلية خاصة بالتعامل مع كل فئة. حيث سيتم إجراء فحص  «PCR» للقادمين من الدول عالية الخطورة 3 مرات، الأولى في بلد المغادرة والثانية فور الوصول إلى مطار الكويت، والأخيرة بعد اتمام فترة الحجر، سواء أكان منزليا أو مؤسسيا، وكلها على نفقة المسافر.

كما بينت المقترحات التي نقلتها صحيفة القبس قائلا :  أما الدول المنخفضة الخطورة  فسيجري فحص القادمين منها مرتين فقط، الأولى في بلد المغادرة والأخرى فور الوصول الى المطار.

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