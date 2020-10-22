زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية

بدعوة من د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الاثار، وذلك أمام عدد من المثقفين والسياسيين الإيطاليين، بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.





قدمت المحاضرة د. هبة يوسف رئيسة الأكاديمية، كما تم عرض فيلم قصير عن حياة د. زاهي حواس واخر الاكتشافات الأثرية.





وخلال المحاضرة أشار د. حواس إلى الدعم الغير مسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية و الدولة للحفاظ على الآثار و الحضارة المصرية العريقة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام القادم افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشروعات الثقافية والأثرية والسياحية في القرن ٢١، بتكلفة تصل حتى الآن إلى مليار دولار.





كما سيستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قادمة من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد .



