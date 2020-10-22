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ثقافة

زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
بدعوة من د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الاثار، وذلك أمام عدد من المثقفين والسياسيين الإيطاليين،  بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.

قدمت المحاضرة د. هبة يوسف رئيسة الأكاديمية، كما تم عرض فيلم قصير عن حياة د. زاهي حواس واخر الاكتشافات الأثرية.

وخلال المحاضرة أشار د. حواس إلى الدعم الغير مسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية و الدولة للحفاظ على الآثار و الحضارة المصرية العريقة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام القادم افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشروعات الثقافية والأثرية والسياحية في القرن ٢١، بتكلفة تصل حتى الآن إلى مليار دولار. 

كما سيستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قادمة من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد .

وأضاف د. حواس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم مدينة ثقافية كاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسبق وان افتتح متحف سوهاج القومي وقصر البارون امبان بمصر الجديدة و جامع الازهر الشريف و متحف مطروح القومي كما اعاد افتتاح متحف الفن الاسلامي.
زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية
زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية
زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية
زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية
زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية

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