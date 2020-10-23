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اقتصاد

تقرير.. أسعار الخبز خارج بطاقة التموين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تختلف أسعار الخبز السياحي من مخبز إلى آخر وفقا لنوع الخبز المنتج من حيث الحجم والوزن والهدف من إنتاجه، حيث يختلف سعر رغيف الخبز الحر من حيث الوزن والحجم عن سعر رغيف الخبز المخصص للمطاعم أو الفنادق.

ويتراوح سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق بين 50 قرشا و75 قرشا وجنيه للرغيف وفقا للمحددات السابق ذكرها.

وفي ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018  بشأن حماية المستهلك، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقًا من توجيهات السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري.

وفى ضوء إجراءات الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق، فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفتره من 4 حتى 10 أكتوبر الجارى بتنفيذ حملات توعوية علي مخابز العيش الفينو و السياحي في 17 محافظة لتعريفهم بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.


صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن الآتي: 

وبعد التنسيق مع الشعب المعنية بالمخابز بالاتحاد العام بالغرف التجارية وإعطاء مهلة لمدة شهر للإلتزام بالقانون  تم المرور علي عدد ( 566 ) منفذ خلال أسبوع والتنبيه نحو  التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير عدد (  21 ) مخالفات إدارية  لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وفى الشرقية ضبط عدد ( 3 ) طن و ( 700 ) كجم دقيق مجهول المصدر  ، تم التحفظ على الكمية والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وناشد رئيس الجهاز أصحاب المخابز الخاصة السياحية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي  أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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