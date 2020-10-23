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توك شو

القنصل الروسي يعلن خبرا سارا للمصريين .. وتامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع
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البهي عمرو
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار فيما يلي:


قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه التقى اليوم بـ القنصل البريطانى والفرنسي والروسي، واستجاب لمطالب الجالية الأجنبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن السياحة الروسية ستعود لـ مصر قريبًا، وأن القنصل الروسي أكد أن الموضوع مسألة وقت فقط.




قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية التي انهارت بسبب البناء هي الأخصب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تبوير فدان واحد يؤدي إلى جوع 10 مواطنين ، مشيرا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة أدى لتبوير 400ألف فدان، أي أن هناك 4 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بسبب التعدي على هذه الأراضي. 



 وتابع "القرش"، خلال حوراه ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع  على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حاجة لزيارة حجم الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية الحالية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية لن يؤثر على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال المستقبلية أيضا، خلاف أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة بإيصال المرافق لهذه المباني التي أقيمت بشكل عشوائي.




قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تطويرًا شاملًا للقصر العيني خلال الفترة الحالية بتكلفة تقدر بـ5 مليارات جنيه ، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أن مستشفى القصر العيني سيعاد هيكلته بالكامل وفقًا للمعايير العالمية.


وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الجامعة قامت بتطوير مستشفى الباطنة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقدر بـ35 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش للأطفال لـ600 الف حالة سنويًا. 




علق الإعلامي تامر أمين، على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الإياب بين نادي الزمالك والرجاء المغربي إلى 1 نوفمبر نتيجة لإصابات كورونا بين صفوف النادي المغربي.
 
وأضاف  تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" نادي الرجاء المغربي قدم الشكر إلى نادي الزمالك الذي أعلن أنه لا مانع لديه من تأجيل المباراة نظرا للظرف الطارئ الذي تعرض له نادي الرجاء نتيجة وجود حالات مصابة بكورونا في صف الفريق الأول ".




يحل أمير الغناء الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج «السيرة» المذاع على قناة «دي إم سي».

وغنى هاني شاكر، جزءا من مهرجان "بنت الجيران" للمطرب عمر كمال وحسن شاكوش، وقام الفنان بتقليد حسن شاكوش قائلا "بهوايا".



قال المهندس حسن يحيي رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الري، إن قيادات الوزارة تواصل استعداداتها منذ نهاية شهر مايو الماضي لمواجهة مخاطر فصل الشتاء.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم خفض مناسيب المياه في المصارف، ومتابعة جاهزية المخرات لاستقبال المياه، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين جميع القيادات بالمحافظات وبعض الوزارات من أجل التصدي لأمطار الشتاء.


قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل  للتواصل مع المصريين فى الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التى تأتي من المصريين بالخارج عن طريق الواتس آب.


استنكر الإعلامي تامر أمين، الانتشار الكبير لـ فيديو رقص الراقصة البرازيلية لورديانا، قائلا:" الفيديو نزل على السوشيال ميديا وحقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين فقط".

وقال تامر أمين  تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" الراقصة  لورديانا كانت في محل كوافير وقررت الرقص في المحل وتم تصوير الفيديو ونشره على السوشيال ميديا ".

التنمية المحلية: غرفة مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن استعدادات المحافظات لانتخابات مجلس النواب 2020.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه كل المحافظين برفع درجة الاستعداد للتجهيز لانتخابات مجلس النوب المزمع عقدها في يومي السبت والأحد المقبلين  24 و25 أكتوبر.


عرضت قناة أكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح أن هناك تقريرا أمريكيا يفضح الدوحة، بعنوان " قطر طلبت من مراكز بحثية إصدار تقارير ضد مصر ودول المنطقة".

وجاء فى الفيديو أن قطر لا تتوقف عن عمل الفضائح و الجرائم، وأن قطر قدمت رشاوي لجامعات ومراكز بحثية بـ  760 مليون دولار فى العام، للتأثير على تقارير الأكاديمية وذلك من أجل أن تسير فى رؤية قطر والتى تدافع عن الجماعات الإرهابية تحت اسم الدفاع عن حرية حقوق الإنسان.

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