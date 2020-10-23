القنصل الروسي يعلن خبرا سارا للمصريين .. وتامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار فيما يلي:





قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه التقى اليوم بـ القنصل البريطانى والفرنسي والروسي، واستجاب لمطالب الجالية الأجنبية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن السياحة الروسية ستعود لـ مصر قريبًا، وأن القنصل الروسي أكد أن الموضوع مسألة وقت فقط.

















قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية التي انهارت بسبب البناء هي الأخصب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تبوير فدان واحد يؤدي إلى جوع 10 مواطنين ، مشيرا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة أدى لتبوير 400ألف فدان، أي أن هناك 4 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بسبب التعدي على هذه الأراضي.













وتابع "القرش"، خلال حوراه ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حاجة لزيارة حجم الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية الحالية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية لن يؤثر على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال المستقبلية أيضا، خلاف أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة بإيصال المرافق لهذه المباني التي أقيمت بشكل عشوائي.

















قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تطويرًا شاملًا للقصر العيني خلال الفترة الحالية بتكلفة تقدر بـ5 مليارات جنيه ، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أن مستشفى القصر العيني سيعاد هيكلته بالكامل وفقًا للمعايير العالمية.









وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الجامعة قامت بتطوير مستشفى الباطنة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقدر بـ35 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش للأطفال لـ600 الف حالة سنويًا.

















علق الإعلامي تامر أمين، على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الإياب بين نادي الزمالك والرجاء المغربي إلى 1 نوفمبر نتيجة لإصابات كورونا بين صفوف النادي المغربي.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" نادي الرجاء المغربي قدم الشكر إلى نادي الزمالك الذي أعلن أنه لا مانع لديه من تأجيل المباراة نظرا للظرف الطارئ الذي تعرض له نادي الرجاء نتيجة وجود حالات مصابة بكورونا في صف الفريق الأول ".

















يحل أمير الغناء الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج «السيرة» المذاع على قناة «دي إم سي».





وغنى هاني شاكر، جزءا من مهرجان "بنت الجيران" للمطرب عمر كمال وحسن شاكوش، وقام الفنان بتقليد حسن شاكوش قائلا "بهوايا".