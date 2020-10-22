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توك شو

مش ذنب الزمالك.. تامر أمين يعلق على تأجيل مباراة الرجاء المغربي.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:33 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الإياب بين نادي الزمالك والرجاء المغربي إلى 1 نوفمبر نتيجة لإصابات كورونا بين صفوف النادي المغربي.
 
وأضاف  تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" نادي الرجاء المغربي قدم الشكر إلى نادي الزمالك الذي أعلن أنه لا مانع لديه من تأجيل المباراة نظرا للظرف الطارئ الذي تعرض له نادي الرجاء نتيجة وجود حالات مصابة بكورونا في صف الفريق الأول ".

 وتابع تامر أمين:"  سيتم إقامة مباراة النادي الاهلي والوداد المغربي غدا الجمعة في موعدها بـ ستاد القاهرة وفقا لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم".

وأكمل  تامر أمين:" نادي الزمالك طلب رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي أفريقيا المقرر انعقادها في 6 نوفمبر لتحقيق مبدا العدالة وتكافؤ الفرص في حال صعود نادي الزمالك إلى النهائى".

ولفت تامر أمين:"  طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة نهائي أفريقيا عادل ومش ذنب الزمالك ما حدث في نادي الرجاء المغربي، واعتقد  أن الاتحاد الافريقي لن يوافق على طلب الزمالك بتأجيل النهائي لأنه مضغوط بشكل كبير ولـرغبة الاتحاد الافريقي في بداية الموسم الجديد ".

ونشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الخطاب الرسمي الذى قدمه الزمالك لـ الاتحاد الإفريقي بشأن موقفه من تأجيل مواجهة الرجاء فى نصف نهائي أبطال إفريقيا .

وتضمن خطاب الزمالك الرسمي إلى الكاف موافقة الأبيض على تأجيل مباراة الرجاء ولكن بشرط تأجيل موعد المباراة النهائية للبطولة ، وطالب الزمالك بشكل رسمي تأجيل نهائى بطولة إفريقيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .

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