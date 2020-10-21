ميدو: تصريحات مرتضى منصور عن مباراة الزمالك والرجاء خادعة

أكد أحمد حسام ميدو أن تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي أشار من خلالها إلى موافقته على تأجيل مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم تعتبر خادعة.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تحركات نادي الزمالك حاليا عكس تصريحات مرتضى منصور فالنادي يقاتل لإقامة مواجهة الرجاء في موعده".





وأضاف: "تصريحات مرتضى منصور المعلنة عكس ما يفعله نادي الزمالك حاليا وهذه هي كرة القدم يجب أن تدير الأزمة بذكاء".





وأشار ميدو إلى أن الزمالك يقاتل من أجل العمل على إقامة اللقاء في موعده لكون هذا في مصلحة الفريق.





واختتم حديثه قائلا: " اتصالات مكثفة بين هاني أبوريدة ومرتضى منصور على مدار الساعات الماضية لتدخل أبوريدة من أجل إقامة مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في موعدها".