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متحدث جامعة القاهرة: 5 مليارات جنيه تكلفة تطوير مستشفى القصر العيني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
الخشت
الخشت
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تطويرًا شاملًا للقصر العيني خلال الفترة الحالية بتكلفة تقدر بـ5 مليارات جنيه ، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أن مستشفى القصر العيني سيعاد هيكلته بالكامل وفقًا للمعايير العالمية.


وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الجامعة قامت بتطوير مستشفى الباطنة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقدر بـ35 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش للأطفال لـ600 الف حالة سنويًا. 


وأشار إلى أن الجامعة ستفتتح أعمال تطوير في طوارئ القصر العيني التي كانت مسار  انتقاد خلال الفترة السابقة، وسيتم توسيع الطوارئ من 700 متر لـ 7آلاف متر من خلال التوسع الرأسي ، وإقامة وحدات لمختلف التخصصات .


ونوه إلى الجامعة قامت باستراتيجية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في مدينة ووهان الصينية، وهذه الخطة  أعدت على مستوى الخدمات اللوجستية التي تقدم للطلاب، وعلى مستوى رفع الوعي بخطورة هذا الفيروس، وعلى مستوى العملية التعليمية، تحسبًا لأي عملية إغلاق قد تحدث. 


وأوضح أن الجامعة في منتصف شهر مارس الماضي قامت بوقف الدراسة بسبب  انتشار الفيروس، وإعلاق المنشآت التي يوجد بها تقارب اجتماعي،  مضيفًا أن الجامعة وفرت كواشف على البوابات، ورفعت درجة الاستعداد القصوى في الطوارئ، وقامت بتجهيز مستشفى للعزل للعاملين واعضاء هيئة التدريس. 


وأردف أن الجامعة قامت بحملة ضخمة في وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر هذا الفيروس، وضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم تطوير امتحان أون لاين ما عدا امتحانات السنوات النهائية.

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