محمد القرش: 15% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية التي انهارت بسبب البناء هي الأخصب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تبوير فدان واحد يؤدي إلى جوع 10 مواطنين ، مشيرا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة أدى لتبوير 400ألف فدان، أي أن هناك 4 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بسبب التعدي على هذه الأراضي.









وتابع "القرش"، خلال حوراه ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حاجة لزيارة حجم الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية الحالية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية لن يؤثر على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال المستقبلية أيضا، خلاف أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة بإيصال المرافق لهذه المباني التي أقيمت بشكل عشوائي.







