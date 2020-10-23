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أخبار البلد

ضبط كيلو مشغولات وسبائك ذهبية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي،محاولة راكب تهريب أكثر من كيلو من المشغولات والسبائك الذهبية والأحجار الكريمة، بحوزة راكب قادم من السعودية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة اشتبه عماد عبد الفتاح رئيس القسم  فى الراكب أثناء خروجه من اللجنة وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو في حقائبة ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفي كلف فتحي فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول الموسمية، محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتلاحظ له وجود علب خاصة بالمجوهرات.

وبعرض الأمر علي صبحي ربيع جابر مدير الجمرك كلف المأمور بتفتيش جميع حقائب الراكب بدقة مما أسفر عن وجود كميات من المشغولات والأحجار الكريمة، وشكل مدير الجمرك لجنة من "عبد الفتاح" و "مكاوي" تحت إشراف طاهر مكي رئيس القسم لتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط 7 سبائك ذهبية مخبأة أسفل ملابسه.

وأمر عبد الصادق مغاوري مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك
ضبط كيلو مشغولات وسبائك ذهبية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور
ضبط كيلو مشغولات وسبائك ذهبية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور
ضبط كيلو مشغولات وسبائك ذهبية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

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