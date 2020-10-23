ريال مدريد يعلن عن قميص التنين قبل كلاسيكو برشلونة.. شاهد





ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد صورا للقميص الرابع، والذي جاء باللون الأسود، وتم انتاجه بتقنية الرسم اليدوي مزينا بتنين يرمز إلى عظمة النادي.





وأضاف الموقع الرسمي، أن القميص مصمم خصيصا للحفاظ على برودة لاعبي كرة القدم وراحنهم، قبل انطلاق المباريات.





وتبع الموقع الرسمي، أن الفريق سيرتدي القميص لأول مرة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة برشلونة المقرر لها غدا السبت.





يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.





يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.









أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن القميص الرابع الذي سيخوض بها الفريق عمليات الإحماء قبل خوض المباريات الرسمية.