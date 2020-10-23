AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ( 2 ) قافلة طبية إحداهما بقرية النزل التابعة لمركز إدفو ، والثانية بقرية غرب سهيل التابعة لمركز أسوان حيث إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين بكل قرية ونجحت في إجراء الكشف الطبى المجانى على 2873 مواطن .

كما ضمت القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بجانب عمل التحاليل الطبية , وعقد ندوات التوعية للأهالي .
واقرأ أيضًا:
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 1154 مواطنًا في غرب سهيل

وأقيمت أعمال القافلتين تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان, وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وشهدت فعاليات القوافل الطبية توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية والعلاج المناسب لهم، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بصحة المرأة والمواطن المصرى .

وأكد وليد رضاوى منسق القافلة أن تنفيذ فعاليات القافلة الطبية جاءت بتوجيهات من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل الطبية بأسوان.

وأوضح "رضاوى"، أن القافلة استمرت لمدة يومين بقرية غرب سهيل، وقعت خلالهما الكشف الطبى على 1154 مواطنًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع أن التخصصات التى شملتها القافلة الطبية هى الأمراض الباطنية وطب الأطفال وطب وجراحة الفم والأسنان وجراحة العظام وأمراض النسا والتوليد والجراحة العامة والجلدية والمسالك"، وغير ذلك، مضيفا أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة وكوادر بشرية من أطباء وتمريض وفنيى معامل وصيادلة وغيرهم حيث أنه تم توفير الخدمة الطبية المطلوبة، وأيضًا صرف العلاج بالمجان.

ووجه الشكر لجهود وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الشئون الصحية بأسوان، للاهتمام بصحة المواطنين فى شتى قرى ونجوع الجمهورية، موجهًا الشكر أيضًا لرئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى غرب سهيل بحرى أحمد محمد مغربى، ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بغرب سهيل قبلى أسفهان شلبى مركب، والنور بوده جمعة، على تعاونهم والتنسيق لعمل القافلة داخل القرية
فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور
فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور
فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور
فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور
فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور

الكشف المجاني لـ 3176 مواطنا بقريتي بنبان والعتمور في أسوان .. صور

قوافل صحة أسوان تجري الكشف المجاني على 2211 في قريتين

صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور

قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد

إقبال المواطنين على المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسوان..صور

ترشيحاتنا

ربنا يخليك لينا يا عمدة.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد والده

الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

كاش مايوه شفاف.. هبة السيسي تلفت الأنظار على انستجرام

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر المكشوف.. بوسي شلبي تستعد لأولى ايام مهرجان الجونة

هاني الناظر يحذر من موجة أشد لـ فيروس كورونا

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد