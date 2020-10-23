فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ( 2 ) قافلة طبية إحداهما بقرية النزل التابعة لمركز إدفو ، والثانية بقرية غرب سهيل التابعة لمركز أسوان حيث إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين بكل قرية ونجحت في إجراء الكشف الطبى المجانى على 2873 مواطن .
كما ضمت القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بجانب عمل التحاليل الطبية , وعقد ندوات التوعية للأهالي .
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صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 1154 مواطنًا في غرب سهيل
وأقيمت أعمال القافلتين تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان, وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
وشهدت فعاليات القوافل الطبية توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية والعلاج المناسب لهم، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بصحة المرأة والمواطن المصرى .
وأكد وليد رضاوى منسق القافلة أن تنفيذ فعاليات القافلة الطبية جاءت بتوجيهات من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل الطبية بأسوان.
وأوضح "رضاوى"، أن القافلة استمرت لمدة يومين بقرية غرب سهيل، وقعت خلالهما الكشف الطبى على 1154 مواطنًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
وتابع أن التخصصات التى شملتها القافلة الطبية هى الأمراض الباطنية وطب الأطفال وطب وجراحة الفم والأسنان وجراحة العظام وأمراض النسا والتوليد والجراحة العامة والجلدية والمسالك"، وغير ذلك، مضيفا أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة وكوادر بشرية من أطباء وتمريض وفنيى معامل وصيادلة وغيرهم حيث أنه تم توفير الخدمة الطبية المطلوبة، وأيضًا صرف العلاج بالمجان.
ووجه الشكر لجهود وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الشئون الصحية بأسوان، للاهتمام بصحة المواطنين فى شتى قرى ونجوع الجمهورية، موجهًا الشكر أيضًا لرئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى غرب سهيل بحرى أحمد محمد مغربى، ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بغرب سهيل قبلى أسفهان شلبى مركب، والنور بوده جمعة، على تعاونهم والتنسيق لعمل القافلة داخل القرية
كما ضمت القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بجانب عمل التحاليل الطبية , وعقد ندوات التوعية للأهالي .
واقرأ أيضًا:
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 1154 مواطنًا في غرب سهيل
وأقيمت أعمال القافلتين تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان, وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
وشهدت فعاليات القوافل الطبية توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية والعلاج المناسب لهم، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بصحة المرأة والمواطن المصرى .
وأكد وليد رضاوى منسق القافلة أن تنفيذ فعاليات القافلة الطبية جاءت بتوجيهات من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل الطبية بأسوان.
وأوضح "رضاوى"، أن القافلة استمرت لمدة يومين بقرية غرب سهيل، وقعت خلالهما الكشف الطبى على 1154 مواطنًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
وتابع أن التخصصات التى شملتها القافلة الطبية هى الأمراض الباطنية وطب الأطفال وطب وجراحة الفم والأسنان وجراحة العظام وأمراض النسا والتوليد والجراحة العامة والجلدية والمسالك"، وغير ذلك، مضيفا أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة وكوادر بشرية من أطباء وتمريض وفنيى معامل وصيادلة وغيرهم حيث أنه تم توفير الخدمة الطبية المطلوبة، وأيضًا صرف العلاج بالمجان.
ووجه الشكر لجهود وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الشئون الصحية بأسوان، للاهتمام بصحة المواطنين فى شتى قرى ونجوع الجمهورية، موجهًا الشكر أيضًا لرئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى غرب سهيل بحرى أحمد محمد مغربى، ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بغرب سهيل قبلى أسفهان شلبى مركب، والنور بوده جمعة، على تعاونهم والتنسيق لعمل القافلة داخل القرية