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حوادث

تنفيذ 544 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين فى حملة بأسوان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:10 م
حملات مرورية
حملات مرورية
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى المواد والأقراص المخدرة وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان .

وتمكنت جهود الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير 381 مخالفة مرورية متنوعة بإشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

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وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 3 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 58 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 47 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل  دائرة قسم أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر: "الحشيش والبانجو".

وفى مجال ضبط حائزى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو المخدر تزن كيلو جرام ، وكذلك ضبط شخصين أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 544 حكمًا، على النحو التالى: ضبط 124 حكم حبس جزئي و23 حكم حبس مستأنف و260 أحكام غرامات و136 أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية، شملت: 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى.

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