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أخبار البلد

الزراعة: إصدار وتجديد 695 رخصة تشغيل لعدة مشروعات خلال أسبوع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه خلال اسبوع، أصدر القطاع 695 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لانشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة.

كما تم الموافقة على تسجيل عدد 117 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 75 محلية، 42 مستورده، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، مع تكثيف حملات المرور المفاجئ على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المتخصصة، لضمان الحصول على أعلاف جيدة مطابقة للمواصفات القياسية التى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى و مناعى للحيوان والداوجن والأسماك، وتم تقنين الإجراءات وضبط مخزن أعلاف غير مرخص بأحدى مراكز محافظة الشرقية به 22 طن أعلاف، تم التحفظ على الكميات وإتخاذ الإجراءات القانونية.

واضاف سليمان أنه تم أيضا إصدار عدد أربعة موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقًا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى و الأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى وتشكيل لجنة متابعة مركزية  للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة كما أوصى القطاع بعدة نصائح وتوصيات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة. 

وقال رئيس تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة انه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تكثيف الدور التوعوى والإرشادي بمحافظات البحيرة والشرقية وسوهاج واسيوط، لتوعيه صغار المربين بأهمية المشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتكثيف المتابعة على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لتذليل أى مشكلات تواجه المستفيدين فى مهدها على أرض الواقع.

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