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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يشكر الصحفيين والإعلاميين لالتزامهم بوقف تناول أزمة وزير الإعلام

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:14 م
كرم جبر
كرم جبر
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عبد الوكيل أبو القاسم
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكره وتقديره للزملاء الصحفيين والإعلاميين، لالتزامهم بتنفيذ مناشدة المجلس بالتوقف عن تناول الأزمة الأخيرة المتعلقة  بوزير الدولة للإعلام .

وتابع المجلس فى بيان له، وذلك رأبًا للصدع ولم الشمل وتفويت الفرصة على وسائل الإعلام المعادية للإساءة للإعلام المصري واستغلالها السلبي لما يثار من آراء وتصريحات.

وأشار المجلس إلى أنه لم يتوان في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة الإعلام المصري المساند للدولة والداعم لسياساتها ومواقفها القومية.

وأكد المجلس حرصه على تفعيل النصوص الواردة في القانون رقم 180 لسنة 2018، ومن بينها الفقرة الأولى من المادة 71 التي تنص على اختصاص المجلس "بإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي".

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