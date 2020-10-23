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مرأة

بفستان مكشوف.. أروى جودة تثير الجدل على السجادة الحمراء

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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رنا عصمت

ظهرت الفنانة اروى جودة  بمهرجان الجونة بدورته الرابعة عام ٢٠٢٠.


وتألقت الفنانة اروى جودة بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الذهبي اللامع وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.


أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

بفستان مكشوف.. أروى جودة تثير الجدل على السجادة الحمراء

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بفستان مكشوف.. أروى جودة تثير الجدل على السجادة الحمراء