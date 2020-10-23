أبو صلاح ابن الناظر.. محمد سعد يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين

شارك الفنان محمد سعد، جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من احدث ظهور له.





وظهر النجم محمد سعد في صورة قديمة تجمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وعلق عليها "أبو صلاح ابن الناظر صديق عمري .. من طرف أخوك اللمبي"، نالت إعجاب متابعية.





وأعلن النجم محمد سعد، عن انضمامه رسميا لعالم السوشيال ميديا عن طريق تدشينه 3 حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".





يذكر أن احدث أعمال النجم محمد سعد الجزء الثاني من فيلم "الكنز" وشاركه البطولة عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وأحمد رزق وروبي وسوسن بدر وهيثم أحمد زكي وأحمد حاتم ونهى عابدين وعبد العزيز مخيون ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صيام والشحات مبروك وآخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وفكرة وإخراج شريف عرفة.





وشارك في فيلم "محمد حسين" عام 2019، من بطولة النجوم: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم، تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.



