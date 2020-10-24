حلوى المولد النبوي الشريف.. رسول الله كان يحب هذا النوع منها

واحتفال المصريون بهذه الذكرى كل عام بأكل حلوى المولد النبوي الشريف والتهادي بها، أمر اعتدناه وتوارثته الأجيال، وأيا كانت

عروسة مولد أو حصان حلاوة فقد عرف بها احتفال المصريون بالمولد النبوي الشريف، وعبروا عن فرحتهم في ذكرى المولد النبوي الشريف بشراء

لأكلها أو التهادي بها، والتي لم تقتصر على الصغار فقط وإنما الكبار أيضًا، بما يطرح السؤال حول لماذا يحتفل المصريون في ذكرى المولد النبوي بأكل

؟، لتأتي الإجابة مؤكدة على حبهم لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث إنهم يحبون ما يحب النبي –صلى الله عليه وسلم- والذي كان يحب الحلوى، بما يعني أن حب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هو سر حلوى المولد النبوي الشريف والاحتفال من خلالها بمولده –صلى الله عليه وسلم-.

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حلوى المولد النبوي الشريف

حلوى المولد النبوي الشريف والاحتفال بالمولد النبوي بأكلها، فقد ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يحب من الحلوى، النوع البارد، أي الحلوى الباردة، فقد قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصريين يأكلون اللحم دائمًا فى جميع المواسم الدينية والمناسبات إلا فى الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يأكلون الحلوى والتى يسميها المصريون بـ«حلاوة المولد»، منوهًا بأن السر الذى جعل المصريين يأكلون الحلوى عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو حديث السيدة عائشة –رضى الله عنها- الذى أخرجه أصحاب السنن بأنها قالت: «إن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يحب الحلوى البارد»، وكأن المصريين أرادوا بذلك أن يحتفلوا بمولد النبى بما يحبه –عليه الصلاة والسلام- وليس كما يحبون.



حكم شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادي بها