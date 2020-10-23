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رياضة

بمشاركة تريزيجيه .. أستون فيلا يخسر أمام ليدز بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:01 م
ليدز
ليدز
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إسماعيل محمود
خسر نادي أستون فيلا، أمام نظيره ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول شهد حذرا كبيرا من الفريقين، وبلغت نسبة استحواذ لاعبي ليدز على الكرة 60% مقابل 40% لأستون فيلا.

وسدد لاعبو أستون فيلا كرتين على المرمى، مقابل تسديدة وحيدة من ليدز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، افتتح لي بامفورد التسجيل لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 55، قبل أن يسدد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 67، مسكنًا إياها شباك إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

وفي الدقيقة 74، عاد بامفورد ليوقع على الهدف الشخصي الثالث له مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، خسر أستون فيلا فرصة الارتقاء لصدارة الترتيب، حيث توقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ليدز للنقطة العاشرة في المركز الثالث.

وشارك محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا في المباراة أساسيا حتى تم استبداله في الدقيقة 66، فيما جلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

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