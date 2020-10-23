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رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان.

واضاف الاهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان في المرمى.

وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية متق على يسار حارس الوداد.

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.

وبذلك تأكدت استضافة مصر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، يوم 6 نوفمبر المقبل، بعد صعود الأهلي المصري، على حساب الوداد المغربي إلى النهائي.

وبغض النظر عن الطرف الآخر للمباراة النهائية، سواء الزمالك أو الرجاء المغربي، فإن مصر تستضيف نهائي دوري الأبطال، بعد أن حسمت القرعة استضافة مصر للنهائي حال مقابلة فريق مصري وآخر مغربي في النهائي.

وسيكون النهائي بين الأهلي والزمالك الأول في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، كما أن الرجاء حال مواجهته للقلعة الحمراء في النهائي فسيكون الصدام الأول بين الفريقين في الدور النهائي.

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