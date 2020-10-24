AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يهدي مؤمن زكريا أغنية ترجعلنا بالسلامة.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
تامر ومؤمن
تامر ومؤمن
Advertisements
محمد بدران
حرص الفنان تامر حسني علي توجيه رسالة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي وذلك بعد تأهل القلعة الحمراء الي نهائي دوري أبطال افريقيا بالفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع فيديو لأغنية ترجعلنا بالسلامة ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وكتب:"‏‏انا ‏إهداء الي كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامه  ربنا معاك يا بطل 💪🏼💪🏼💪🏼 "

وتغلب الأهلي على فريق الوداد النهائي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واضاف الاهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .


وجاء هدف الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يتفوق على الوداد بهدفين في الشوط الأول ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

ياسر إبراهيم يسجل الثالث لـ الأهلي في شباك الوداد المغربي ..فيديو

75 دقيقة.. الأهلي يسجل الهدف الثالث ومحمد الشناوي يخرج.. والوداد لم يقدم شيئا

رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الوداد المغربي يسجل هدفا عالميا فى مرمى الأهلي ..فيديو

خاص| سبب خروج محمد الشناوي من مواجهة الأهلي والوداد المغربي

ترشيحاتنا

بعد الفوز على الوداد بخماسية.. الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال إفريقيا

بشرى لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

إطلالة مختلفة.. إيناس الدغيدي بالفضي اللامع من افتتاح مهرجان الجونة

بالأسود.. نيرمين ماهر تخطف الأنظار من داخل سيارتها

ترامب يتهم إثيوبيا: أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة: إرسال 34 طن مبيدات ومعدات رش إلى السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. العثور على جثة عداءة قتلها أشقاؤها الثلاثة

بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور

صحي جدا.. أفضل 8 زيوت لمرضى السكر