السودان: اتفاق التطبيع ينهي حالة العداء مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الجهات التشريعية.





وقال الوزير السوداني إن هذا الاتفاق ينهي حالة العداء مع اسرائيل وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة.





وأضاف عقب الإعلان في بيان أمريكي سوداني إسرائيلي مشترك عن تطبيع كامل للعلاقات، أن ما أعلن عنه هو اتفاق من الجهاز التنفيذي والسيادي على التطبيع.





وأوضح أن المصادقة علي الاتفاق تاتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية التي تضم كل الاحزاب والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.





وأشار الوزير السوداني إلى أن التطبيع ليس حدثا منقطعا بل عملية مستمرة وأنه حال المصادقة على الأمر فستكون الفوائد التي يجنيها السودان جمة، مشددا على أن كل هذه الأنشطة وتحقيقها مرهونة بالعمل التشريعي.



