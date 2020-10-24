AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للناخب.. محظورات يمنع حملها خلال الاقتراع بانتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
جودت عيد - محمد زهير
ينطلق اليوم السبت المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومي السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب يتوجب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات، والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعه صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :

- يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاح حتى وإن كان مرخصا.

- كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية.

- أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشأت للخطر .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات: حظر تصوير بطاقات الاقتراع.. والتصويت ببطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية

تصويت المصريين بالخارج في البرلمان.. 5 خطوات تفصلك عن الانتخاب بالبريد.. رقم تسجيل سري.. وطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت في نفس اليوم وصورة الرقم القومي أو جواز السفر والإقامة ضمن الأوراق

القلم الرصاص والإشارة على البطاقة| 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

للناخب.. محظورات يمنع حملها خلال الاقتراع بانتخابات النواب

القلم الرصاص والإشارة على البطاقة| 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

بالقائمة والفردى.. كيف يصوت المواطن فى انتخابات النواب؟

ترشيحاتنا

15 دقيقة .. الأهلي يباغت الوداد بهدف مروان محسن ..فيديو

رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

رينيه فايلر يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

علاقات نسائية مشبوهة.. فضائح متتالية للهارب أيمن نور.. تعرف عليها

خاتم ألماس.. ياسمين صبري بمجوهرات باهظة في الجونة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم اختلاف المكان.. رضيع يفارق الحياة في نفس لحظة وفاة والدته| صور

أول صور مسربة للسيارة لينكون تطرح نافيجيتورlincoln navigator 2022 الجيل الرابع .. صور

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي