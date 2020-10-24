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أخبار البلد

هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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الديب ابو علي - نورهان خفاجي
شهدت الدقائق الأولى التي تسبق فتح اللجان الانتخابية، بمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب بالدقي، هدوءا بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وتقيم اللجنة العليا للانتخابات، لجنتين داخل مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب تحمل رقم 90 و91، حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني لتأمين وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان.


وينطلق بعد قليل، الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.


وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاصة بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.


وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.


وفى جميع الأحوال، يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.


كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور
هدوء أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي قبل ساعة من فتح اللجان.. فيديو وصور

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