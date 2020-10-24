الوطنية للانتخابات: اللجنة قررت تأجيل انتخابات 18 مرشحاً بـ ديرمواس في المنيا.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد اللجان الفرعية في الـ14 محافظة تصل إلى10240 لجنة فرعية.





وأضاف "لاشين" خلال حواره بالتغطية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أعداد المرشحين هم 1879 مرشحًا، معقبا: هناك 18 مرشحًا في منطقة ديرمواس بالمنيا قررنا تأجيل الانتخابات لهم إلى ما بعد الانتخابات.





وفيما يخص الشكاوى، أوضح أن الهيئة شكلت غرفة داخل الهيئة للإجابة عن الاستفسارات التي تأتي من قبل الناخبين، متابعًا: الانتخابات في الخارج لا يوجد بها أي خروقات وتم الانتهاء من التصويت بكل سهولة ويسر.



