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برلمان

إقبال كثيف في لجان قنا في الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:45 م
أنتخابات مجلس النواب
أنتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
أقبل المواطنون في بندر ومركز قنا على كافة اللجان للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب، وهو المؤشر الذي يدل على استشعار المواطنين لحقهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم.

وقد استمرت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر حتى هذه اللحظة دون حدوث أي مشاكل أو وجود معوقات، كما أكد المتابعون أن كل مواطن يدلي بما يعبر عنه دون أي محاولة للتأثير عليه أو تزييف إرادته.

وقد شهدت اللجان الانتخابية، توافد أعداد من الناخبين من مختلف الأعمار، للتصويت مع فتح باب التصويت في المواعيد المقررة في التاسعة صباحا. 

من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية، تشديداتها لتأمين المقرات واللجان الانتخابية، وكذلك الناخبون أثناء الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، بمختلف لجان المحافظة.

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