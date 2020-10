Mate 40 Pro يتوج بأفضل هاتف ذكى فى الكاميرا

، منذ أيام قليلة ، على ملك الهواتف الذكية فى الكاميرات، حيث توج بالمركز الأول لأفضل هاتف ذكى على مؤشر DXOMARK ب 136 نقطة ، حيث يعد المؤشر يعد أهم مقيم لكاميرات الهواتف الذكية فى العالم . حصل هاتف Mate 40 Pro الذى أعلنت عنه شركة هواوى الصينية رسميا





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Mate 40 Pro قد تفوق على هواتف Xiaomi Mi 10 Ultra و Huawei P40 Pro و Xiaomi Mi 10 Pro و Vivo X50 Pro+Find X2 Pro حيث يتمتع الهاتف بإمكانات كاميرا خارقة تتميز ب أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.









ويعمل هاتف Huawei Mate 40 Pro، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Huawei Mate 40 Pro، على بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولكن بدون خدمات جوجل.





وكان تقرير من موقع The Next Web قد توقع بان هواتف ا Mate 40 والتى عبارة عن ثلاثة هواتف هى : Mate 40 و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro Plus بالرغم من الميزات التى تتمتع بها منها الشاشات الكبيرة التى تتراوح بين 6.5 بوصة و 6.8 بوصة ، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز ، بالإضافة إلى البطاريات الكبيرة التى تصل إلى 4.500 مللى أمبير، و 12 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية ، إلا أن العديد من المستخدمين سيقوم بالتفكير ألف مرة قبل شراء هذه الهواتف .