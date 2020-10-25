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سيارات

وصفات منزلية رخيصة للعناية الفائقة بالسيارات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
وصفات منزلية رخيصة
وصفات منزلية رخيصة للعناية الفائقة بالسيارات
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اشرف عطية
من أهم عوامل الحفاظ على السيارة هو تنظيفها والعناية بها بشكل دوري، وفي هذا السياق نعرض عددا من الوصفات المنزلية الخاصة بالعناية بالسيارات رخيصة الثمن وفي نفس الوقت لا تضر السيارة بناء على نصائح خبراء السيارات . 


الكحول المخفف بالماء من الأدوات المنزلية التي نصح بها الخبراء، ويمكن استخدامه كمنظف للزجاج داخل المقصورة، حيث تتكون عليه طبقة ترسب بسيطة نتيجة تشغيل المكيف خلال فصل الصيف ونبه الخبراء بضرورة تجفيف زجاج السيارة بعد تنظيفه بالكحول على الفور، ويستخدم في التنظيف قطعة قماش .

و توجد طريقة بسيطة يمكن بها مواجهة الرطوبة المتكونة داخل المقصورة الداخلية، والتي تتسبب في تكثف بخار الماء على الزجاج، وهي استخدام بعض ثمار الجوز الملفوفة، وذلك بوضعها داخل قطعة من قماش الكتان في حيز أقدام الراكب الأمامي، وأضافوا أن وضع وعاء مملوء بملح الطعام داخل المقصورة يؤدي نفس التأثير.

وكشف الخبراء عن طرق أخرى للعناية بالسيارة، منها استخدام الجليسرين وبودرة التلك الخاصة بالأطفال ووضع الجلسرين على قطعة قماش، ثم يدهن بها مطاط الأبواب من أجل الحفاظ على مرونته، كما يمكن إضافة بودرة الأطفال على مطاط الأبواب أيضًا لمنع تصلبه وتشققه بسبب عوامل الجو و الزمن و الرطوبة .

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