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مشهد يفرح.. إقبال كبير من المواطنين على لجان الجيزة.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:47 م
لجان الجيزة
لجان الجيزة
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البهي عمرو
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن لجان الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

 وعرضت عزة مصطفى بثا مباشرا لـ إقبال المواطنين على اللجان، وقالت " مشهد يفرح".

وأضافت عزة مصطفى  في تغطية خاصة لقناة " صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب 2020، :" اللجان تشهد إقبالا كبيرا قبل غلق اللجان بساعات، وأكدت أن الساعات المقبلة ستشهد إقبالا أكثر و أكثر".

وتابعت عزة مصطفي: الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في اليوم الأول لـ انتخابات مجلس النواب والمشاركة من الشعب واضحة والمشهد مشرف، الناخبون ملتزمون بالكمامات ويرفعون علم مصر".

وتابعت عزة مصطفى: "يفضل أن يذهب الناخب بالكمامة والقلم الخاص به كي يدلي بصوته في ظل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".

انطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

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