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منوعات

احذر.. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا بدون ظهور أعراض

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تتصاعد أبحاث فيروس كورونا مع دخول العديد من الدول الموجة الثانية، فقد يصيب الفيروس المسبب للمرض الناس بشكل مختلف، وتقدم دراسة جديدة سببين محتملين لسبب عدم ظهور أعراض لدى بعض الأطفال.

الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ، ولا تظهر عليهم علامات المرض ، مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة. قد يتمكن الباحثون من شرح السبب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

راجع فريق بحثي أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى الأطفال، واكتشفوا أن معظم الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم مستويات منخفضة بشكل ملحوظ من الفيروس مقارنة بالأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض.

نشر التحليل في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية سؤالًا جديدًا، وهو كيف تؤثر الأحمال الفيروسية المنخفضة على انتقال كوفيد -19، هذا لم يتم استكشافه بعد.

وعلق خبير أمراض الأطفال المعدية " لاري كوسيوليك" على النتائج، قائلًا:"في كل فئة عمرية قمنا باختبارها ، كان هناك بعض الأطفال بدون أعراض لديهم حمولة فيروسية أعلى".

كما أضاف:"ومع ذلك ، حتى مجموعات الأطفال عديمي الأعراض الذين يعانون من أعلى حمولة فيروسية في دراستنا لا يزال لديهم حمولات فيروسية أقل من الأطفال الذين يعانون من الأعراض".

وشملت الدراسة 339 طفلًا بدون أعراض و 478 طفلًا يعانون من أعراض حتى سن 17، تم فحص جميع هؤلاء الأطفال إيجابية لـ COVID-19 باستخدام اختبارات PCR في تسعة مستشفيات للأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

تشير هذه النتائج إلى أن الحمل الفيروسي المنخفض يمكن أن يكون تفسيرًا محتملًا لسبب عدم ظهور أعراض على بعض الأطفال.

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