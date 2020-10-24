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متحدث القضاة: إشرافنا على الانتخابات مهمة وطنية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:44 م
الانتخابات
الانتخابات
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن إشراف القضاة على الانتخابات مهمة وطنية، نقوم بها بكل نزاهة ووقار.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يعرض عبر فضائية " TeN":" اعتدنا  في كافة الاستحقاقات، أن نقوم بواجبنا الوطني،  بدًءا من استلام المظاريف الخاصة حتي مرحلة الفرز، وتم توفير كافة السبل للقضاة للقيام بواجبهم الأمثل".

وتابع متحدث نادي القضاة: "تابعنا منذ الساعات الأولي من بدء الانتخابات انتظام القضاة  في ممارسة واجبهم من داخل اللجان، ولم يتم رصد أي معوقات"، لافتا إلى أن مقر اللجنة الانتخابية ورائه مجهود عظيم من جميع الجهات، فنحن أمام ملحمة وطنية في ظل ظروف جائحة يعلمها الجميع وهي فيروس كورونا.

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