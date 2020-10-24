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رياضة

الشوط الأول .. ليفربول يتعادل مع شيفيلد بهدف لمثله

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد بتعادل الفريقين بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.


هدف المباراة الأول   جاء عن طريق ساندير  بييرج لاعب شيفيلد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.

حاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تعديل النتيجة بقيادة محمد حتى نجحوا في ذلك عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول والذي جاء كالآتي :"

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط : جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو يوتا

خط الهجوم : محمد صلاح

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