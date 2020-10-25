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لإفطار لذيذ .. طريقة عمل بيض بالجبن واللانشون

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبات الإفطار التي يمكن أن تقدمها لأفراد أسرتها دون الشعور بالملل، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بيض بالجبن  واللانشون بأسهل الخطوات.


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مقادير بيض بالجبن  واللانشون
بيض 
جبنة فلمنك 
سمنة 
لانشون 
ملح فلفل أسود
 فلفل ألوان مفروم 
طماطم

- التقديم
خبز فينو 
شرائح خيار

 
طريقة تحضير بيض بالجبن واللانشون
-يقطع اللانشون والجبنة شرائح وتخلط مع البيض والفلفل المفروم والملح والفلفل الأسود
-يوضع الخليط فى طاسة بها القليل من السمن
-تقدم عند تمام النضج مع الخبز وشرائح الخيار

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